الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

علاء ميهوب: حسام حسن لابد أن يحل أزمة محمد صلاح فى أقرب وقت

محمد صلاح
محمد صلاح

طالب علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أحتواء وحل أزمة محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم فريق ليفربول الإنجليزى في أقرب وقت بسبب الأحاديث الكثيرة.

‏‎وأوضح علاء ميهوب فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا: "أقوم بتشجيع نادي الزمالك في المباريات الإفريقية، وهذا الأمر يمثل مصر وسابقًا كنت بحب مشاهدة مباريات الزمالك بسبب حسن شحاته وفاروق جعفر".

وأضاف ميهوب: "لدى 2 أخوات زملكاوية وارتديت القميص رقم 14  بسبب حبى للكابتن حسن شحاته والنجم الهولندى يوهان كرويف".

وتابع: "المدرب الإنجليزى مايكل ايفرت أسوء مدرب تعاملت معه وكان لا يصلح لتدريب القلعة الحمراء". 

‏‎واختتم ميهوب حديثه: "أنا لو مكان حسام حسن هبقى مبسوط عشان تجربة كرواتيا وشوفت كل حاجة واقعد مع الجهاز المعاون لمعرفة الاخطاء وتصحيحها فى المعسكرات المقبلة".

وغاب محمد صلاح نجم ليفربول عن المشاركة مع منتخب مصر فى بطولة عاصمة مصر والتى شارك فيها منتخبات كرواتيا وتونش ونسوزيلاندا لحاجة اللاعب لمزيد من التأهيل بعد شفائه من الاصابة التى تعرض لها خلال المشاركة مع منتخب مصر فى بطولة الامم الافريقية الاخيرة بكوت ديفوار.

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