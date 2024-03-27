وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

فتح د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ملف أزمة محمد صلاح، قائد منتخب مصر مع المدير الفني للفراعنة العميد حسام حسن.

وقال صبحي، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير: "الأمور بدأت تتناثر في جميع وسائل الإعلام عن علاقة محمد صلاح وحسام حسن، فالأمور بدأت تتوتر وهنا كان لزامًا علينا التدخل لعدم تفاقم الأزمة، تحدث معي صلاح وأكد أنه يحتاج إلى التدريب مع ليفربول في الفترة الحالية وحسام تقبّل ذلك".

وتابع "نشكر صلاح دائمًا على ما يقدمه لمصر والصورة التي أصبحت عليها مصر معه، فصلاح سيتواجد قبل شهر يونيو المقبل في المعسكر المقبل".

وعانى منتخب مصر من بعض الغيابات المهمة على التشكيلة الأساسية فى مقدمتها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى اعتذر عن عدم المشاركة فى معسكر مارس، وكذلك إمام عاشور نجم الأهلى التى تعرض للإصابة فى ودية نيوزيلندا، وكذلك أحمد حجازى مدافع فريق اتحاد جدة الذى غادر المعسكر بسبب ظروف أسرية.