كيف يؤثر غياب صلاح على أداء الفراعنة أمام كرواتيا؟

افتقدت الجماهير المصرية مشاركة محمد صلاح، قائد الفراعنة فى مباراة مهمة بحجم مواجهة الليلة أمام منتخب كرواتيا فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية، حيث غاب صلاح عن المعسكر الحالى.

ويؤثر غياب صلاح عن الفراعنة بشكل كبير على المستويين الفنى والمعنوى، خاصة فى ظل وجود لوكامودريتش العقل المدبر لمنتخب كرواتيا، والذى كان يمنى النفس هو أيضا بمواجهة صلاح فى مباراة الليلة.

ويعانى منتخب مصر من بعض الغيابات المهمة على التشكيلة الأساسية فى مقدمتها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى اعتذر عن المشاركة فى معسكر مارس، وكذلك إمام عاشور نجم الأهلى التى تعرض للإصابة فى ودية نيوزيلندا، وكذلك أحمد حجازى مدافع فريق اتحاد جده الذى غادر المعسكر بسبب ظروف أسرية.

مما يضع حسام حسن أمام تحد كبير لإيجاد البدائل المناسبة لهؤلاء النجوم، خاصة فى مواجهة منتخب قوى بحجم كرواتيا صاحب فضية مونديال 2018 وبرونزية مونديال 2022، جاء إلى مصر للمشاركة فى البطولة الودية بكامل نجومه، على رأسهم الأسطورة لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسبانى.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لنهائي كأس العاصمة ضد كرواتيا مساء اليوم الثلاثاء.

وأجرى حسام حسن تغيير وحيد عن لقاء نيوزيلندا، حيث بدأ أكرم توفيق أساسيًا في وسط الملعب بدلًا من إمام عاشور.

ويقود الهجوم كل من الثلاثي عمر مرموش، مصطفى محمد وتريزيجيه.

تشكيل مصر في نهائي كأس العاصمة

أكرم توفيق يعوض إمام ومصطفى محمد يقود الهجوم أمام كرواتيا

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، تريزيجيه.