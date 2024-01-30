بالأسماء.. إعلان التشكيل النهائى للمنتخب الوطنى لكرة السلة رجال

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة، عن التشكيل الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول للسلة (رجال).

ويقود هنريك رودل المدير الفني الجديد، مسئولية تدريب منتخب السلة، خلفا للألماني روى رانا.

ويأتي التعاقد مع هنريك، استعدادا للمشاركة في التصفيات الإفريقية فبراير المقبل، ثم منافسات الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد "باريس 2024".

جاء تشكيل جهاز منتخب السلة الجديد على النحو التالي..

هنريك رودل المدير الفني.

وائل بدر مدرب عام.

محمد سليم مدرب عام.

رامي جنيدي مدرب.

أحمد الصباغ مدير المنتخبات الوطنية.

سامح صلاح إداري.

محمد ربيع إداري.

محمد جمال مخطط أحمال بدنية.

أنس فهمي - عبدالرحمن الجلاد محلل أداء.

أحمد يحيى - تامر كرارة طبيب.

علي موسى مدلك.

الجهاز الفني الجديد لسلة الفراعنة

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، عن تعاقده مع هنريك رودل مع المدرب الألماني بعد توجيه الشكر للكندي روى رانا المدير الفني السابق للمنتخب، وتكليف الثلاثي وائل بدر ومحمد سليم ورامي جنيدي بالمهمة، حيث نجحوا في قيادة المنتخب لتحقيق اللقب العربي الذى لم يتحقق منذ عام 2016.