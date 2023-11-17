الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد السلة يكشف أسباب رحيل روي رانا عن تدريب المنتخب

روي رانا
روي رانا

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبوفريخة، أسباب رحيل روي رانا، عن تدريب سلة الفراعنة للكبار، على الرغم من الأداء المميز الذي حققه المدرب الكندي مع الفريق خلال منافسات كأس العالم الأخيرة.

اتحاد السلة يكشف أسباب رحيل روي رانا عن تدريب الفراعنة (صورة)

وقال الاتحاد المصري لكرة السلة، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “خلال المفاوضات، التي تمت في الفترة الماضية بين الاتحاد المصري لكرة السلة والمدير الفني روي رانا، بشأن تجديد عقده، لم يتم التوصل لاتفاق بسبب ارتباطه خارجيًا وعدم قدرته على التواجد لقيادة الفراعنة، خلال المنافسات التي يشارك فيها المنتخب في الفترة المقبلة”.

وأضاف اتحاد السلة: “لذا يتوجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بالشكر إلى الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني على ما قدمه مع الفراعنة خلال الفترة الماضية”.

اتحاد السلة يكشف أسباب رحيل روي رانا

وحرص الاتحاد المصري لكرة السلة، على توجيه الشكر للمدرب الكندي، قائلا: “كانت فترة رائعة حققنا فيها معًا العديد من الإنجازات.. شكرًا لمدربنا روي رانا على كل ما قدمه لخدمة منتخب مصر وكرة السلة المصرية”.

وكان روي رانا، قد أعلن اليوم الجمعة، رحيله رسميا عن تدريب فراعنة السلة، معلقا: "شكرا مصر، أشكر الجماهير التي دعمت صعودنا، وجميع الأندية التي كانت جزءا‏ كبيرا من نجاحنا، والمدربين والجهاز الإداري والطبي والاتحاد، الذين ساعدوا في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل".

وأضاف: "شكرا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية، الفوز على أعلى مستوى ليس بالأمر السهل، وقد أثبتت هذه المجموعة قدرتها على منافسة الأفضل في العالم".

وأكمل مدرب فراعنة السلة: "لقد أصبحنا مجموعة شابة وقوية بما يكفي للفوز، وأنا الآن فخور جدا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا المشروع أقوى".

وواصل: "كانت 18 شهرا تاريخية، لسوء الحظ لن أستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري للسلة.. أرجو أن تستمر الروح، لن ننكسر، سوف أفتقد الفراعنة".

روي رانا يقرر الرحيل عن سلة الفراعنة
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