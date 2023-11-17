الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. روي رانا يعلن رحيله عن تدريب منتخب مصر لكرة السلة (صورة)

سلة منتخب مصر (رجال)
سلة منتخب مصر (رجال)

قدم الكندي روي رانا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة السلة "رجال"، اعتذارا رسميا عن استمراره في منصبه كمدرب لفراعنة السلة.

وكتب رانا عبر حسابه الشخصي على برنامج التدوينات الشهير "تويتر" سابقا "إكس حاليا: "شكرا مصر، أشكر الجماهير التي دعمت صعودنا، وجميع الأندية التي كانت جزءا‏ كبيرا من نجاحنا، والمدربين والجهاز الإداري والطبي والاتحاد، الذين ساعدوا في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل".

وأضاف: "شكرا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية، الفوز على أعلى مستوى ليس بالأمر السهل، وقد أثبتت هذه المجموعة قدرتها على منافسة الأفضل في العالم".

وأكمل مدرب فراعنة السلة: "لقد أصبحنا مجموعة شابة وقوية بما يكفي للفوز، وأنا الآن فخور جدا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا المشروع أقوى".

وواصل: "كانت 18 شهرا تاريخية، لسوء الحظ لن أستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري للسلة".

وأتم قائلا: "أرجو أن تستمر الروح، لن ننكسر، سوف أفتقد الفراعنة".

وقاد المدرب الكندي، سلة مصر للصعود إلى التصفيات النهائية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وتجدر الإشارة إلى أن روي رانا، تولى المسؤولية الفنية لمنتخب سلة الفراعنة الأول خلال عام 2022، خلفا لأحمد مرعي، المدير الفني الحالي للزمالك.

 

رسالة روي رانا 
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