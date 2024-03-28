مسلسل الكبير أوي 8 توقعات الحلقة 18| هل يتزوج جونى من فروحة؟

توقعات الحلقة 18 من مسلسل الكبير اوي 8.. بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بداية مثيرة وسط رفض الكبير أوي عمدة المزاريطة وجود أسرة مربوحة في الدوار بعد إصابتها بكسر في قدمها والاستعانة ببنت عمتها فروحة لمساعدتها في المنزل.

مسلسل الكبير أوى 8 توقعات الحلقة 18

كما يترقب ملايين المشاهدين أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير اوي 8 لمتابعة موقف الكبير اوي من وجود أسرة مربوحة وإحداثها فوضى عارمة في أنحاء الدوار.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 17

كذلك، بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكبير اوي بظهور أسرة مربوحة وهى تتناول كميات ضخمة من الطعام على مائدة عمدة المزاريطة، وخاصة الفطير المشلتت والحمام طوال اليوم.

الكبير اوي 8

وأيضا، يترقب المشاهدين أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير اوي 8 لمعرفة تطورات العلاقة بين جونى وفروحة بعد عودته إلى الدوار وهل تنجح خطتها في الزواج منه رغما عن رغبته، مع تخوفات العترة من علم الكبير اوي برسوبه في الامتحانات وسرقة لاب توب المدرس، والموجود عليه النتيجة وانتهاء الحلقة بذهاب المدرس مدحت إلى الدوار.

مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 18

الكبير اوي 8

فى النهاية، يستعد الملايين من المشاهدين لمتابعة مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 18 والاستمتاع بوجبة دسمة من الكوميديا الرائعة بصحبة مجموعة كبيرة من النجوم منهم بيومى فؤاد، وذلك في تمام الساعة 6:05 مساء اليوم الخميس، عقب أذان المغرب مباشرة، وقت تناول طعام إفطار الصائم برمضان.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

الكبير اوي 8

في الختام، يتشوق جميع المشاهدين لمسلسل الكبير اوي 8 لمشاهدة الحلقة الثامنة عشر لاستكمال أحداث الحلقة السابقة، عبر قناة on وon دراما يوميًا بتقنية HD وأيضا عبر منصة watchit لإتاحة مشاهدة مباشرة طوال 24 ساعة.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

الكبير اوي 8

كما تشهد أحداث مسلسل الكبير أوي 8 مشاركة عدد من النجوم منهم رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام هجررس، وحاتم صلاح في دور نفادي، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ومصطفى غريب، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج المخرج أحمد الجندي.