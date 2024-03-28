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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

7 أكتوبر.. انطلاق منتدى الاستثمار الإفريقي

منتدى الاستثمار في
منتدى الاستثمار في إفريقيا

 يعقد منتدى الاستثمار الإفريقي  خلال الفترة من الإثنين 7 أكتوبر وحتى الأربعاء 9 أكتوبر 2024.

 ويعمل المنتدى على توفير لقاءات مباشرة مع صانعي الصفقات الأفارقة وهو مصمم خصيصًا لمستشاري تمويل الشركات - سماسرة الأوراق المالية - صانعي الصفقات - المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة للتواصل مع مجموعة واسعة من المستثمرين وصانعي الصفقات الآخرين والشركات من جميع مناطق إفريقيا. 

ومنذ عام 2013، يعد AFSIC – الاستثمار في أفريقيا، حدث الاستثمار في أفريقيا مكانًا للقاء للتواصل والمناقشات المركزة وتنفيذ صفقات الاستثمار الإفريقية. وحققت نموًا ونجاحات عامًا بعد عام لكل من الشركتين اللتين تسعىان للحصول على التمويل من المستثمرين والشركات التي تركز على إفريقيا والتي ترغب في النمو عالميًا.

وتم تصميم حدث منتدى الاستثمار الأفريقي كوسيلة للتواصل  مع صانعي الصفقات الأفارقة وخصيصًا لصانعي الصفقات مثل المصرفيين الاستثماريين ومستشاري تمويل الشركات وسماسرة الأوراق المالية والمحامين وخبراء الديون والأسهم وقادة الأعمال والمستثمرين الأفارقة للتواصل مع بعضهم البعض في بيئة مريحة. يتمتع هذا الحدث بجودة حضور عالية باستمرار، مما يتيح لصانعي الصفقات الفرصة لتطوير شبكتهم في عموم إفريقيا بكفاءة.

وسيُعقد حدث لقاء صانعي الصفقات الأفارقة  في متحف النقل بلندن التاريخي، كوفنت جاردن. بفندق المؤتمرات الواقع في قلب منطقة كوفنت جاردن  وحول الفرص التجارية في أفريقيا وقائمة وبحث الفرص التجارية في أفريقيا فتم تصميم  لوحة معلومات فرص الأعمال في إفريقيا، وهي منصة رقمية حائزة على جوائز تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمطابقة فرص الاعمال مع الأطراف المهتمة. والترويج للبضائع والمنتجات والخدمات ومنذ إطلاقه سنة 2018، تمكن منتدى الاستثمار الإفريقي من تعبئة نحو 143 مليار دولار من الفوائد الاستثماري.

وتهدف إطار معاملات المنتدى إلى توفير آليات الاستثمار المناسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص في الأسواق الناشئة. ومن شأنه تقديم حلول فعالة للمستثمرين الذين يسعون إلى توجيه رأس المال إلى القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والبنك الإفريقي للتنمية وأجندة الاتحاد الإفريقي لـ2063.

منتدى الاستثمار الأفريقي صانعي الصفقات الأفارقة سماسرة الأوراق المالية صانعي الصفقات تمويل الشركات مناطق إفريقيا الاستثمار في إفريقيا AFSIC – متحف النقل بلندن كوفنت جاردن

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