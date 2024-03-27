تقرير: ريال مدريد يتلقى دفعة معنوية قبل لقاء بلباو

تلقى ريال مدريد أخبارة سارة اليوم، بخصوص إصابة لاعبه إدواردو كامافينجا خلال التوقف الدولي مع منتخب بلاده فرنسا.

وتعرض كامافينجا للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره منتخب تشيلي، وديًا وخرج قبل نهاية الشوط الأول متأثرًا بإصابة في الكاحل.

وكشفت صحيفة “ذا أتلتيك”، أن الاختبارات التي أجريت على كامافينجا اليوم، أبثبتت إصابته بالتواء طفيف جدًا في الكاحل.

وأضاف التقرير، أن كامافينجا سيعود خلال أيام لتدريبات الريال وقد يكون متاح لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الأحد.

توني كروس يتحدث عن مستقبله

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات توني كروس بشأن مستقبله، نقلًا عن التليفزيون الإسباني، قائلًا:"أحب هذا النادي كثيرًا، ولا توجد أي مشكلة مع ريال مدريد، العلاقة بيننا جيدة جدًا".

أضاف:"بالتأكيد سنتحدث مع إدارة ريال مدريد مجددًا بشأن ملف تجديد عقدي، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وتابع:"نحن حاليًا في مرحلة اتخاذ القرار، ولكن جميع الأمور تسير بشكل جيد للغاية".

يأتي ذلك في ظل سياسة نادي ريال مدريد بتجديد عقود اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم 30 عامًا، لمدة موسم واحد عام بعد عام.

وبسؤاله عن احتمالية انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد، قال توني كروس:"لقد قال إنه لا يعرف وجهته المقبلة ولم يحسم مصيره بشكل نهائي حتى الآن، فكيف يمكنني أن أعرف؟".

وأكد:"نريد بالطبع أفضل اللاعبين في ريال مدريد، ومبابي أحد اللاعبين المميزين، ولكن ما يهم هو التتويج بالألقاب".

وواصل:"سيكون من الجيد انضمامه إلى ريال مدريد؛ لأننا فريق قوي بالفعل حاليًا".

واختتم توني كروس تصريحاته:"نأمل في مواصلة تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير وحصد كافة الألقاب الممكنة".