الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يتوصل لاتفاق لتجديد عقد كروس

كروس
كروس

توصل ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع لاعبه الألماني توني كروس، لتجديد عقده بعد نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ34 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2024 المقبل.

وقال فابريز رومانو عبر منصة “x”، أن إدارة الريال توصلت لاتفاق مع كروس على تمديد عقده حتى يونيو 2025.

توني كروس يتحدث عن مستقبله

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات توني كروس بشأن مستقبله، نقلًا عن التليفزيون الإسباني، قائلًا:"أحب هذا النادي كثيرًا، ولا توجد أي مشكلة مع ريال مدريد، العلاقة بيننا جيدة جدًا".

أضاف:"بالتأكيد سنتحدث مع إدارة ريال مدريد مجددًا بشأن ملف تجديد عقدي، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وتابع:"نحن حاليًا في مرحلة اتخاذ القرار، ولكن جميع الأمور تسير بشكل جيد للغاية".

يأتي ذلك في ظل سياسة نادي ريال مدريد بتجديد عقود اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم 30 عامًا، لمدة موسم واحد عام بعد عام.

وبسؤاله عن احتمالية انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد، قال توني كروس:"لقد قال إنه لا يعرف وجهته المقبلة ولم يحسم مصيره بشكل نهائي حتى الآن، فكيف يمكنني أن أعرف؟".

وأكد:"نريد بالطبع أفضل اللاعبين في ريال مدريد، ومبابي أحد اللاعبين المميزين، ولكن ما يهم هو التتويج بالألقاب".

وواصل:"سيكون من الجيد انضمامه إلى ريال مدريد؛ لأننا فريق قوي بالفعل حاليًا".

واختتم توني كروس تصريحاته:"نأمل في مواصلة تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير وحصد كافة الألقاب الممكنة".

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