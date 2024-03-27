"التجليات الروحانية ليست حكرًا على المؤمنين".. على جمعة يؤكد لـ"مملكة الدراويش" (فيديو)

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن الظواهر الخارقة للعادة لا تقتصر على المسلمين فحسب، بل تشمل غير المسلمين أيضًا.

وأشار جمعة في حديثه خلال الحلقة الثانية من برنامج "مملكة الدراويش"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة الحياة، إلى أن هذه الظواهر، التي يطلق عليها العلماء "الاستدراج" عند حدوثها لغير المسلمين، تعد دلالة على عدم الاقتصار على الإيمان بالله في تحقيقها، مستدلًا بما قام به مسيلمة الكذاب من ظواهر عكسية.

وأضاف، أن هذه الكرامات والخوارق تعتبر مرحلة من مراحل التأكيد والتثبيت في بداية الطريق الروحي، مؤكدًا أن أهل التصوف يرون أن الكرامات تقل كلما ازداد الولي قربًا من الله.

برنامج مملكة الدراويش

من جانبها، تقدم شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ابتداءً من اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، حلقات البرنامج يوميًا في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا على قناة الحياة، والساعة السادسة والربع مساءً على القناة الأولى المصرية، بالإضافة إلى منصة وتطبيق "watch it".

تهدف "المتحدة" من خلال هذا البرنامج إلى إلقاء الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتتبع تطوره عبر العصور، وتأكيد طبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، والتصدي للتطرف الديني ومقاومة الهجمات التي تستهدف الوسطية من قبل التيارات الإرهابية الفكرية.