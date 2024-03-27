إعادة تشغيل محطتى صرف صحى القلج والخصوص

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، عن إعادة تشغيل محطتي صرف صحي القلج والخصوص، بعد حدوث تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي، أدى إلى إشعال حرائق بخمسة مواقع تابعة للشركة في المحطتين وغرف الاتصال بينهما.

وأوضحت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أنه حدث تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي أدى إلى إشعال حرائق بخمسة مواقع تابعة للشركة في محطتي القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

وأشارت شركة الصرف، إلى أنه تمت السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أي خسائر بالأرواح وجارٍ حصر الخسائر المادية، وتعمل المحطات حاليًا بكفاءة.

وقال محمد عبدالهادي، رئيس حي المرج، إن انفجار محطة المرج لم يسفر عن أي إصابات، مؤكدًا أنه تمت السيطرة من قِبل قوات الحماية المدنية على موقع الانفجار.

حريق 3 محطات للصرف الصحي

وشهدت 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، اليوم الأربعاء، انفجارًا أدى إلى حريق هائل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغًا بوقوع انفجار نتج عنه حريق بمحطات للصرف الصحي في الخصوص والقلج والمرج الجديدة، وسقوط عدد من المصابين نتيجة للحريق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وبالمعاينة تبيَّن أن الانفجار وقع في 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، تتبع تلك المحطات جهاز الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وأسفر عن 5 إصابات تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.