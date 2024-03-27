مرسى: صناعة التأمين فى مصر تلعب دورًا كبيرًا فى جذب الاستثمارات

قال أحمد مرسي، نائب رئيس لجنة الممتلكات في الاتحاد المصري للتأمين، إن صناعة التأمين تلعب دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات إلى مصر، حيث تعتبر هذه الصناعة عنصرًا أساسيًا في بنية الاقتصاد وتعزز الثقة في الأعمال التجارية.

وأضاف مرسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تعزز صناعة التأمين الاستقرار المالي والاقتصادي للشركات والأفراد، مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم.

وأشار إلى أنه توفر صناعة التأمين حماية للمستثمرين ضد المخاطر المحتملة، مما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية.

وأكد أنه تعكس نمو صناعة التأمين قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الاقتصادية والمالية، وهذا يعكس إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين.

وأوضح أنه يعزز قطاع التأمين الثقة في الاقتصاد المصري عمومًا، مما يسهل عملية جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وتابع مرسي أنه تعد صناعة التأمين في مصر جزءًا أساسيًا من البنية الاقتصادية وتقدم بيئة مواتية للاستثمار، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، مؤكدًا أنها تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري، من خلال توفير حماية مالية للشركات والأفراد ضد المخاطر المحتملة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة ومواتية.

وأشار مرسي إلى أنه تعمل شركات التأمين في مصر على تقديم مجموعة واسعة من منتجات التأمين التي تلبي احتياجات العملاء، وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، كما تلعب صناعة التأمين دورًا مهمًا في تعزيز الوعي المالي والتأميني بين المستثمرين والمواطنين، مما يسهم في بناء ثقافة تأمينية قوية.

واختتم بأنه بالنظر إلى التطورات الاقتصادية الحديثة في مصر والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات، يمكن القول إن صناعة التأمين تعد عنصرًا حيويًا وضروريًا لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأوضح أن صناعة التأمين في مصر تلعب دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المصري عبر توفير الحماية المالية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، وهذا يسهم في تحقيق نمو مستدام وازدهار اقتصادي.

