حياة كريمة.. استمرار أعمال توصيل خطوط الصرف الصحي بدراجيل بالمنوفية

تواصلت اليوم، أعمال الحفر لتوصيل خطوط الصرف الصحي بقرية دراجيل، حيث تابع محمود أبو طالب، رئيس الوحدة القروية بدراجيل أعمال توصيل خط الصرف الصحي بشارع البحر ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي ذلك بناءً على توجيهات طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بالمتابعة الميدانية المستمرة لكل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على معوقات العمل وتذليلها للدفع المستمر لنسب التنفيذ لسرعة إنهاء المشروع لما يشكله الحفر بالشوارع من عبء على أهالي القرى لما ينتج عنه من إعاقة لحركة المواطنين.