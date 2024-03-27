الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حياة كريمة.. استمرار أعمال توصيل خطوط الصرف الصحي بدراجيل بالمنوفية

جانب من أعمال الصرف
جانب من أعمال الصرف في القري

تواصلت اليوم، أعمال الحفر لتوصيل خطوط الصرف الصحي بقرية دراجيل، حيث تابع محمود أبو طالب، رئيس الوحدة القروية بدراجيل أعمال توصيل خط الصرف الصحي بشارع البحر ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي ذلك بناءً على توجيهات طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بالمتابعة الميدانية المستمرة لكل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على معوقات العمل وتذليلها للدفع المستمر لنسب التنفيذ لسرعة إنهاء المشروع لما يشكله الحفر بالشوارع من عبء على أهالي القرى لما ينتج عنه من إعاقة لحركة المواطنين.

محافظة المنوفية الصرف الصحي مجمع الخدمات حياة كريمه مركز ومدينة الشهداء

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