الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

توقف مؤقت.. مصر تتوقع استئناف مفاوضات الهدنة فى غزة خلال أيام

غزة
غزة

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس الثلاثاء في واشنطن مع نظيره الأمريكي الأمريكي لويد أوستن في محاولة لتهدئة التوترات، وقال في بداية اللقاء إن "التفاوض بشأن قضية المفاوضات ومواقف حماس يتطلب منا أن نتكاتف في جهودنا العسكرية والدبلوماسية"، حيث ترى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقطر ومصر أن الوضع الحالي بمثابة "توقف مؤقت" في مفاوضات الهدنة في غزة، ويتوقعون استئناف المفاوضات خلال أيام قليلة، بحسب مصدر مطلع. 

استئناف مفاوضات الهدنة وحماس لها اليد العليا فى المباحثات

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن جالانت التقى يوم الثلاثاء مع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز لمناقشة محادثات المحتجزين، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، التقى بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير الموساد ديفيد بارنيع وكبار المسئولين المصريين في الدوحة لمحاولة دفع المفاوضات إلى الأمام.

وأضافت أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 700 أسير فلسطيني، من بينهم 100 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين، مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا لدى حماس في غزة، حسبما صرح مسئولان إسرائيليان.

وأشارت إلى أن الاقتراح الجديد يتعلق بحوالي ضعف عدد الأسرى المدرجين في الاقتراح الأمريكي القطري المصري الذي خرج من المحادثات في باريس في أواخر فبراير.

وقال المسئولون إن الإسرائيليين وافقوا أيضًا على السماح بالعودة التدريجية لأكثر من 2000 مدني فلسطيني يوميًا إلى شمال غزة – وهي إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في المحادثات وأولوية بالنسبة لحماس – بعد بدء إطلاق سراح المحتجزين.

وقال مسئولون إسرائيليون إنهم ينتظرون رد حماس على تسوياتهم، وكانوا يأملون أنه حتى لو لم توافق الحركة على الشروط، فإنها ستقدم تنازلات من جانبها تسمح للمفاوضات بالمضي قدمًا.

وأضاف الموقع أن ليلة الإثنين، أصدرت حماس بيانا عاما قالت فيه إنها أخطرت الوسطاء القطريين والمصريين بأنها حازمة بشأن شروط الرد الذي قدمته قبل أسبوعين على الصفقة التي اقترحها الوسطاء الأمريكيون والمصريون والقطريون.

وقالت حماس إن الموقف الإسرائيلي الأخير لا يلبي مطالبها المتعلقة بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

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الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور إسرائيل غدًا لبحث مفاوضات الهدنة

وقالت حماس إن "مسئولية فشل المفاوضات تقع على عاتق نتنياهو وحكومته المتطرفة".

وقال مسئول إسرائيلي كبير: "عندما قرأ مدير الموساد رد حماس المكتوب كان من الواضح أننا وصلنا إلى طريق مسدود وأن حماس لا تريد المضي قدمًا بغض النظر عن استعداد إسرائيل للتسوية، إنهم يريدون فقط إطالة أمدها حتى لا تتوقف الضغوط الدولية، إن الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب يزداد قوة".

وبعد فترة وجيزة، أمر برنيع فريق المفاوضات الإسرائيلي بالعودة إلى إسرائيل.

وقال المصدر: "لقد عاد الإسرائيليون للتشاور، وما زال الجميع يريد مواصلة الحديث، لذلك لا نعتقد أن الأمر قد انتهى، لكن المأزق أكثر خطورة بكثير، إن نتنياهو والوسطاء الأمريكيين أخطأوا في تقدير موقف حماس".

وتابع المسئول الإسرائيلي أن التفويض الذي حصل عليه فريق المفاوضات الإسرائيلي من مكتب رئيس الوزراء لم يكن واسعا بما يكفي لإحراز تقدم حقيقي.

وقال المسئول إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضغوط الدبلوماسية التي يمارسها الوسطاء لم تغير المواقف الأساسية لحماس، وخاصة السماح بالعودة الكاملة للمدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة.

وقال المسئول الإسرائيلي: "نحن عالقون بشكل كبير، هذا ليس للاستعراض، هناك فجوة كبيرة يمكننا الدخول في لعبة تبادل اللوم، لكنها لن تعيد المحتجزين إذا أردنا التوصل إلى اتفاق، علينا الاعتراف بالواقع". 

حماس مصر وزير الدفاع الإسرائيلي جو بايدن الهدنة غزة المفاوضات

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