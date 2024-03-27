الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مسرح الثقافة الجماهيرية ونوادى الطفل فى العدد الجديد لجريدة "مسرحنا"

مجلة مسرحنا
مجلة مسرحنا

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الإلكتروني الجديد 865 لجريدة "مسرحنا".

استهل العدد في قسم "المتابعات والأخبار" بمتابعة تغطيات العروض المسرحية للموسم الحالي بمسرح الثقافة الجماهيرية، منها عرض "بنت القمر" لفرقة المحمودية، وعرض "ثورة الموتى" لقصر ثقافة أحمد بهاء الدين والذي تقدم عنه رنا رأفت تغطية خاصة، بجانب لقاء مع فريق عرض "متلازمة الذاكرة الزائفة" لفرقة ديروط.

وتلتقي آية سيد مع فرقة فارسكور للحديث عن عرض "قصة رجل قبيح"، كما تلتقي همت مصطفى مع فريق عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة، إلى جانب نشر تفاصيل الدورة الثامنة لمهرجان شباب الجنوب، ونتابع أيضا احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بذكرى العاشر من رمضان.

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وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تجري رنا رأفت تحقيقا مع المسرحيين حول نوادي مسرح الطفل.

وفي قسم "رؤى" يكتب جمال الفيشاوي عرض "إنسان سعيد.. قولبة المشاعر الإنسانية"، بينما تكتب سارة أشرف مسرحية "الشيء" بين "شيء" لينين الرملي و"شيء" محمد الحضري.

وفي قسم "نوافذ" يأخذنا هشام عبد الرؤوف فى جولة بمسارح العالم من خلال مقاله "كيف أنقذ المسلمون مسرحية المهد في مدرستي"، ومحمد الروبي يكتب "خواطر عامة في فن التمثيل "الجزء الأول"، ويقدم أحمد عبد الفتاح ترجمة الجزء الثاني لكتاب "التقنية في المسرح" تأليف روبرت ب كريس - جون لوتري.

ونقرأ في ختام العدد "الجزء 38" من مقالات د. سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "نجمة الصبح".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويتولى رئاسة تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

الهيئة العامة لقصور الثقافة جريدة مسرحنا عمرو البسيوني عرض بنت القمر عرض ثورة الموتى عرض متلازمة الذاكرة الزائفة

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