"حماة الوطن" ينظم حفل الإفطار السنوى برئاسة جلال الهريدى (صور)

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، حفل الإفطار السنوي بمشاركة عدد من القيادات الحزبية والشعبية والتنفيذية.

شارك في الحفل المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي، ووسام صبري، المدير التنفيذي للحملة، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.

أمانة الإعلام المركزية

حضر الحفل اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وهاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية بالحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، الأمين العام المساعد.

الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

كما حضر الحفل أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، واللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

شارك في حفل الإفطار السنوي لحزب حماة الوطن، طاهر أبوزيد، محمد شبانة، والحكم الدولي، إبراهيم نور الدين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء الأمانات المركزية، وأمناء المحافظات.

وشهد الحفل تبادل المناقشات بين الكوادر الحزبية المختلفة حول الجهود التي قام بها حماة الوطن في الفترة الماضية وخطة العمل المستقبلية؛ لاستكمال دور الحزب على المستوى السياسي والمجتمعي.

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