وزير الدفاع الأمريكي: هناك حاجة إلى زيادة في المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة إلى زيادة في المساعدات الإنسانية، من اجل تلافى المجاعة في قطاع غزة

واضاف اوستن:" نعمل على فتح ممر مائي للمساعدات لقطاع غزة، مما يساعد بحل الأزمة، والأساس هو توسيع المساعدات برًا"، لافتًا أن سلامة 1.5 مليون مدني فلسطيني في رفح جنوب قطاع غزة أولوية قصوى للولايات المتحدة الأمريكية.

ونبه إلى أن عدد الضحايا المدنيين في غزة عال جدًا ومقدار المساعدات الإنسانية قليل جدًا، مؤكدًا أن غزة تعاني من كارثة إنسانية والموقف يصبح أكثر سوءًا.



وأشار إلى ضرورة الزيادة الفورية في المساعدات لتجنب المجاعة وتوسيع المساعدات عن طريق البر، معربًا عن تطلعه لمناقشة كيف يمكن تخفيف المعاناة الانسانية في غزة.