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مصر

"تضامن الشرقية": توزيع 774 كرتونة رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية

توزيع كراتين رمضانية
توزيع كراتين رمضانية

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية عبدالحميد الطحاوي إنه تم توزيع 774 كرتونة مواد غذائية على أهالي قرى (القطاوية، وعزبة، وإبراهيم موسى، وصفط الحنا، ومنشأة النور، وكفرالعزازي، وكفر حافظ، وعمريط والجمايلة ونزلة العزازي) بمركز أبوحماد.


وأضاف وكيل الوزارة في بيان اليوم لثلاثاء، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان كثفت الجهود في توزيع الكراتين الرمضانية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور ممدوح غراب وبمناسبة الشهر الفضيل وتخفيفًا عن كاهل المحتاجين. 

 

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وأشاد بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين.


من جانبه قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إن الجمعية تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.

 

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وأوضح أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين بالمحافظة من كرتونة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

 

 

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الشرقية عبدالحميد الطحاوي كفرالعزازي إبراهيم موسى قرى القطاوية نزلة العزازي بمركز أبوحماد

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