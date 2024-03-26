الثلاثاء 26 مارس 2024
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سياسي

النائب محمد الجبلاوي: عهد السيسي شهد إنجازات لم يسبق لها مثيل

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ١٠ أعوام شهد العديد من الإنجازات، رغم العديد من التحديات والظروف الصعبة التي شهدها العالم والمنطقة، موضحًا أن الرئيس استطاع أن يحقق نهضة صناعية وتنموية لم يسبق لها مثيل في أصعب الظروف.

عهد الرئيس السيسي حافل بالإنجازات

أكد الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن عهد الرئيس السيسي حافل بالإنجازات حيث أن  مبادرة حياة كريمة استطاعت ان تغير شكل الريف المصري والقضاء علي المناطق العشوائية، وتصميم العاصمة الإدارية الجديدة على طراز ينافس به عالميا، ومحطة الضبعة النووية، وحقل ظهر، بخلاف مشروعات الإسكان الإجتماعى الذي استطاع ان يحل من خلالها مشاكل ملايين المصريين وتعمير المناطق النائية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، والقضاء علي فيرس سي نهائيا، مشيرا الي ان هناك الكثير من الإنجازات.

مصر أصبحت قبلة المستثمرين

أوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه لولا الاجراءات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس السيسي خلال فترة حكمه لم تكن هناك نهضة اقتصادية او صناعية، فهناك اهتمام واضح بالاقتصاد المصري والنهوض بالصناعة، مضيفا أن مصر أصبحت قبلة المستثمرين من خلال التيسيرات الصناعية أمام المستثمرين سواء داخل مصر او خارجها، مشيدًا بنجاح الدولة المصرية في إنشاء العديد من المناطق الصناعية في اغلب محافظات مصر.

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