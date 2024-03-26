الثلاثاء 26 مارس 2024
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مصر

مركز المناخ: ارتفاع درجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية مارس

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحرارة سوف تبدأ نحو الارتفاع التدريجي بداية من اليوم الثلاثاء، على معظم أنحاء البلاد عدا الساحل الشمالي الغربي، رغم بقائها باردة ليلًا على كافة الأنحاء عدا أقصى جنوب البلاد، ويستمر الارتفاع في الحرارة على معظم الأنحاء وحتى نهاية شهر مارس.

وأضاف "فهيم" أن الحرارة سترتفع خلال نهاية الأسبوع حوالي 5 درجات عن المعدل بعد "فترات"  باردة  شديدة البرودة، مشيرًا إلى أن هذه التذبذبات لها تأثيرات كبيرة جدًا على النبات.

وأوضح "فهيم" أنه دائمًا ما يكون هناك نشاط كبير للرياح في الفترات ما بين الموجات لذلك متوقع نشاط كبير للرياح خلال يومي الخميس والجمعة، قد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة خماسين مبكرة.

الدكتور محمد علي رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الساحل الشمالي الغربي اليوم الثلاثاء

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