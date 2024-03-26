سالم أبو عاصي يكشف لـ"أبواب القرآن" الفرق بين حديث الله للطائعين والعصاة

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن ربنا عز وجل يضع القوانين والأساليب لكي يعود العصاة إليه.

وأضاف "أبو عاصي" خلال حواره لبرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "الحياة": "وفي الوقت نفسه هو تكلم عن الطائعين وعن دخولهم الجنة، وأنها جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهو تكلم عن هؤلاء وعن هؤلاء".

وتابع: "لكن الكلام عن الطائعين وعن المتقين كان كلامًا بالثمرة إن أنتم جزاءكم كذا، والكلام عن العصاة كلام بالأسلوب لكي يتغير وبالثمرة، الطائع الكلام عنده عن الثمرة أعدت للمتقين وجنات عرضها السماوات والأرض، إنما عن العاصي بيتكلم يعالجك ازاي لأنه مريض يحتاج إلى علاج".

واستكمل: "لا أحد يخلو من الذنب ما عدا الأنبياء، والنبي قال كل ابن آدم خطاء، لكن الخطأ والعصيان متفاوت، متفاوت من حيث الكم ومتفاوت من حيث الكيف".

وأردف: "بعض الناس يقولون حتى الأنبياء، يعني سيدنا يونس نبي باعتراف القرآن، قال سبحانك لا إله الا أنت إن كنت من الظالمين فنسب الظلم إلى نفسه".