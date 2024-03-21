الخميس 21 مارس 2024
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أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": الإطلاق والتقييد في الأحكام أحدث خلافًا بين المفسرين

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي والدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن القاعدة المنطقية تقول أنه يجب التسوية بين المتماثلات، والتفريق بين المختلفات، ويقول الإمام محمد عبده أنه لا يجب الوقوف عند الشيء الذي أبهمه القرآن، ومحاولة تفسيره وتخصيصه، وكان يقول لو كان الله يريد أن يخبرنا لقال لنا، مثل عدم ذكر اسم ابن سيدنا لقمان، وأم سيدنا موسى، فهذا علم لا ينفع، أي أن معرفة تلك الأسماء لن تضفي للآيات المعنى والمراد منها.

اختلاف المعنى 


وأكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج “أبواب القرآن” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الإطلاق والتقييد على خلاف أيضا من العلماء، حيث أبو حنيفة لديه أن المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، بينما يحمل الشافعي المطلق على المقيد.

أحكام زكاة الفطر 

وأضاف في حديثه، أن زكاة الفطر تجوز لغير المسلم في مذهب الإمام أبو حنيفة، وذلك لأن عنده الزكاة تجوز عن كل عبد.

واستطرد: "بعض الآراء الفقهية تجيز إخراج زكاة الاموال لغير المسلم، مستندين على الآية الكريمة " إنما الصدقات للفقراء"، فالإطلاق والتقييد أحدث خلافًا بين المفسرين".

أبو عاصي أبواب القرآن الحياة أحكام القرآن محمد الباز

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