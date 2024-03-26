الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

هيئة الكتاب تواصل تقديم أمسياتها الشعرية بقاعة صلاح عبدالصبور

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظمت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس، الأمسية الشعرية الثانية بقاعة صلاح عبد الصبور، بمقر الهيئة الكائن على كورنيش النيل، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الرمضاني لوزارة الثقافة.


واستضافت الأمسية الشعراء أحمد سويلم- جمال فتحي- شيرين العدوي- علي عطا-  مسعود شومان- يسري حسان، وأدارها محمد المتيم، وسط حضور كوكبة من  الشعراء والمثقفين.


ومن المقرر أن تعقد الأمسية الشعرية الثالثة للهيئة مساء اليوم، بمشاركة الشعراء: فاطمة ناعوت، مروة نبيل، أسامة حداد، أمجد ريان، إبراهيم عبد الفتاح، بشير رفعت، حنين طارق، ويديرها عيد عبد الحليم.


وتقيم الهيئة سلسلة من الأمسيات الشِّعْرية اليومية خلال شهر رمضان بقاعة صلاح عبدالصبور، تحت إشراف وإدارة الشاعر أحمد الشهاوي، ويشارك فيها الشعراء من مختلف الأجيال والاتجاهات الشعرية، مع التركيز على الأصوات الجديدة في الشعر المصري، كما يشارك في الأمسيات شعراء من مختلف البلدان العربية الذين يعيشون في مصر.


ومن المقرر أن تقام بعد العيد مباشرة وطوال أيام السنة أمسيات شعرية دائمة إضافة إلى حوار مع شاعر من أصحاب التجارب الراسخة يقدم فيه تجربته ومسيرته الشعرية، كما ستناقش الأعمال الشعرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وعن بقية دور النشر المصرية والعربية، كما ستتم استضافة شعراء عرب طوال العام للاحتفاء بتجاربهم، كما ستقام ورش عمل حول كتابة الشعر وترجمته إلى اللغات الأجنبية دون مقابل.

وتحرص الهيئة العامة للكتاب على إعادة الشعر المصري لمكانته التي كان عليها من قبل، لذا أطلقت خلال الفترة الماضية مشروع «ديوان الشعر المصري» وجاء الكتاب الأول بعنوان «ابن سناء الملك.. يا شقيق الروح من جسدي»، والثاني «ابن النبيه.. أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعا»، والثالث «ابن نباته المصري.. قامت قيامة قلبي» والرابع «البهاء زهير.. يا من لعبت به شمول» والإصدارات من اختيار وتقديم الشاعر أحمد الشهاوي.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الأمسية الشعرية الثانية صلاح عبد الصبور البرنامج الثقافي الرمضاني

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