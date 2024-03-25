بحضور كوكبة من الشعراء.. انطلاق أولى أمسيات هيئة الكتاب

وسط حضور كوكبة من الشعراء والمثقفين، انطلقت أولى الأمسيات الشعرية، التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس الأحد، في قاعة صلاح عبدالصبور، بمقر الهيئة الكائن على كورنيش النيل، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الرمضاني لوزارة الثقافة.

شارك في الأمسية الشاعر السوري سري علوش، والشعراء المصريون: أحمد حسن عوض ــ حاتم الأطير ــ سامح محجوب ــ عزمي عبدالوهاب، وأدارها الشاعر أحمد سراج، وألقى كل منهم مجموعة من قصائده، وذلك بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة، والشاعر أحمد الشهاوي.

وفي التاسعة من مساء اليوم الإثنين، تشهد قاعة صلاح عبدالصبور أيضًا، الأمسية الشعرية الثانية، بمشاركة الشعراء: أحمد سويلم ــ جمال فتحي ــ شيرين العدوي ــ علي عطا ــ ماهر حسن ــ مسعود شومان ــ ويسري حسان، ويديرها الشاعر محمد المتيم.

وتقيم الهيئة سلسلة من الأمسيات الشِّعْرية اليومية خلال شهر رمضان بقاعة صلاح عبدالصبور، تحت إشراف وإدارة الشاعر أحمد الشهاوي، ويشارك فيها الشعراء من مختلف الأجيال والاتجاهات الشعرية، مع التركيز على الأصوات الجديدة في الشعر المصري، كما يشارك في الأمسيات شعراء من مختلف البلدان العربية الذين يعيشون في مصر.

ومن المقرر أن تقام بعد العيد مباشرة وطوال أيام السنة أمسيات شعرية دائمة إضافة إلى حوار مع شاعر من أصحاب التجارب الراسخة يقدم فيه تجربته ومسيرته الشعرية، كما ستناقش الأعمال الشعرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وعن بقية دور النشر المصرية والعربية، كما ستتم استضافة شعراء عرب طوال العام للاحتفاء بتجاربهم، كما ستقام ورش عمل حول كتابة الشعر وترجمته إلى اللغات الأجنبية دون مقابل.

وكانت قد أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، 4 عناوين من مشروع «ديوان الشعر المصري» الذي أطلقته الهيئة مؤخرًا، وجاء الكتاب الأول بعنوان «ابن سناء الملك.. يا شقيق الروح من جسدي»، والثاني «ابن النبيه.. أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعا»، والثالث «ابن نباته المصري.. قامت قيامة قلبي» والرابع «البهاء زهير.. يا من لعبت به شمول» والإصدارات من اختيار وتقديم الشاعر أحمد الشهاوي.