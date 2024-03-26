الثلاثاء 26 مارس 2024
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أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": بعض التيارات الإسلامية تستكبر على العباد بالطاعة

سالم أبو عاصي
سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن هناك بعض التيارات المنتمية للجماعات الإسلامية فيها استكبار على عباد الله بالطاعة.

وأضاف "أبو عاصي" خلال حواره لبرنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "الحياة": "يعني في استكبار أنه هو ملتزم ويقرأ القرآن ويعمل باحكام الله وأنه ملتزم بالسنة، تجد علوًا حتى يمكن على أهله".

وتابع: "هنا التعالي بالظواهر يعني هو ينظر إليك على أنك عاصي وأنك غير ملتزم وهو بهذه الأمور، وهذا ينطبق عليه حديث مسلم اللي هو تنازع عبدان".

أبواب القرآن برنامج أبواب القرآن الجماعات الإسلامية محمد سالم أبو عاصي محمد الباز

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