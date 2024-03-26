فتاة تقود خالها لـ"حبل المشنقة" بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مبيض محارة بالإعدام شنقًا؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة (ابنة شقيقته) بمركز مشتول السوق.



صدر القرار برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سامى بده، ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.



تعود أحداث القضية رقم 5610 لسنة 2023 مركز مشتول السوق، المقيدة برقم 2056 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "عبدالحليم. ن" 29 عامًا، مبيض محارة،؛ لاتهامه بالتعدي على بنت شقيقته المجني عليها الطفلة "ي ص ع م".



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم وحال كونه من أصول الطفلة المجني عليها وله سلطة عليها (خالها) تعدى عليها وهي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنوات ميلادية، وذلك بغير قوة أو تهديد.