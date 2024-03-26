الثلاثاء 26 مارس 2024
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مصر

رئيس جهاز دمياط الجديدة يُشارك في حفل إفطار جماعى لذوى الهمم وأسرهم

الدكتور محمد خلف
الدكتور محمد خلف الله

شارك الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، في حفل الإفطار الجماعى لذوى الهمم وأسرهم بنادى المهندسين بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندس عوض محمد عوض، نقيب المهندسين بدمياط، والكابتن صبرى البرعي، رئيس مجلس إدارة جمعية الرياضيين لرعاية متحدى الإعاقة، ووفد من العاملين بجهاز المدينة، وأعضاء نقابة المهندسين، وممثلى المجتمع المدني.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على إدخال البهجة على قلوب ذوي الهمم وأسرهم، وتجسيدًا لروح الأسرة، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم ذوي الهمم وأسرهم فى جو تملؤه السعادة والألفة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله، حرص الجهاز على توفير الدعم الكامل لمطالب واحتياجات الأبطال ذوى الهمم، موجها الشكر لذويهم وأسرهم على رعايتهم الخاصة لهذه النماذج، وكذلك جهات المجتمع المدني المساهمة فى حفل الإفطار، ولمسئولي الجهاز على استمرار توفير مزيد من الرعاية والدعم لذوى الهمم فى ظل توجيهات ودعم الدولة المصرية لهؤلاء الأبطال وأسرهم.

الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة حفل الإفطار الجماعي المهندس عوض محمد عوض صبرى البرعى جمعية الرياضيين

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