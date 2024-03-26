الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نشرة توصيات فنية لمزارعي محصول قصب السكر

قصب السكر
قصب السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها.


وتمثلت التوصيات في الآتي:
• مواعيد الزراعة للغرس الربيعي المناسبة هي أول مارس في مناطق كوم-أمبو – ادفو – ارمنيت – قوص - نجع حمادي – دشنا – أما في مناطق جرجا – أبو قرقاص فتكون في 15 مارس ويفضل الانتهاء من الزراعة خلال هذا الشهر حتى لا يؤثر التأخير في الزراعة على نقص المحصول خاصة بالنسبة للصنف الجديد جيزة 3، جيزة 4.


• يجب كسر وتوريد المساحات الراقدة والمصابة بالصقيع والخلف المسنة قبل الانتهاء من شهر مارس وقبل اشتداد درجات الحرارة وحتى لا يؤثر ذلك على جودة توريدات المحصول.
• حرق السفير في مساحات الخلف وتطهير الجور والري مباشرة.


• البدء في فج مساحات الخلف اما بالمحراث البلدي أو الفجاجات المعدة لذلك لدى شركات الميكنة الزراعية.


• البدء في ري مساحات الغرس بعد 3-4 أسابيع من تاريخ الزراعة أو ريه البوغه وتسمى هذه الريه ريه المحاياه ويجب أن تكون بإحكام. علمًا بأنة يمكن إضافة ريه على الحامي بعد أسبوع أو عشرة أيام من ريه الزراعة (ريه البوغه) وتعرف بريه الحياة حيث تساعد على سرعة الإنبات ويحدد ميعاد الري طبقًا لنوع التربة ودرجات الحرارة السائدة بالمنطقة.


• بدء العزقة الأولى في مساحات الغرس التي تم زراعتها في مواعيد مبكرة وتسمى هذه العزقة (خربشه) حيث تكون خفيفة وسطحية بعيدة عن النباتات الصغيرة.


• إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتى للقصب الغرس الربيعي بعد العزقة الأولى وإضافة حوالي 100كجم سلفات بوتاسيوم.


• فطام المساحات المقرر كسرها في المرحلة الرابعة من خطة الكسر والتوريد حسب تعليمات إدارات القصب بالمصانع.


• البدء في فحص وتمشيط الحقول لمكافحة الحشرة القشرية إن وجدت. 


• إضافة السولار بمعدل 30 لتر للفدان مع مياه الري في المناطق إلى سبق إصابتها بالحشرة القشرية أو الجعال وذلك لريتين متتاليتين.


• استمرار مكافحة الحشائش داخل حقول القصب الغرس الخريفي وبعد حصاد المحاصيل المحملة ومكافحتها خارج الحقول.


• يبدأ حصاد المحاصيل المحملة على القصب الخريفي.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب

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