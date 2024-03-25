الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

العودة تقترب.. الأهلى يكشف مستجدات إصابة الشناوى

الشناوي
الشناوي

واصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول للأهلي تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له في ألمانيا، للتعافي من الإصابة التي تعرض ‏لها في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في ألمانيا، وأن هناك تقدمًا كبيرًا فيما يخص تعافيه من ‏الإصابة.‏

وأشار إلى أنه على تواصل مستمر مع كابتن الفريق، ومتابعة البرنامج الذي يخضع له، بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف عقب الإصابة.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

محمد الشناوي الشناوي للأهلي المانيا أحمد جاب الل

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