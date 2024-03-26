فى ليالى رمضان بالأقصر.. أنشطة متنوعة للأطفال وعروض فلكلورية ولقاءات ثقافية

في أجواء مبهجة تشهد تفاعلا كبيرا، استمرت ساحة أبو الحجاج بالأقصر، في استقبال الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، التي تقدمها احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهدت الليلة الثامنة أمس لقاء جديدا بمقهى يحيى الطاهر عبد الله، ضمن برنامج العودة إلى الجذور، شاركت به الشاعرة أسماء خليل محمد متحدثة عن الشاعر حشمت يوسف، موضحة أنه صاحب كلمة راقية مضيئة، وعالج الأفكار المغلوطة بالقرى من خزعبلات وناقش قضايا المجتمعات المهمشة والفقراء، كما تطرق إلى الحرية الفكرية والعدالة الاجتماعية، وله الكثير من المجموعات القصصية في هذا السياق منها "ضريح الشيخ عيد"، وله أيضا عدة مؤلفات في المسرح.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال قدمها فنانو ومدربو قصور الثقافة بالأقصر منها ورشة حكي بعنوان "الصديق الوفي"، وعرض مسرح عرائس عن "الكذب"، كما أعد دوري ثقافي للأطفال وأسئلة في المعلومات العامة، ونفذت ورشة قص ولصق بالفوم الجليتر على ورق الناصيبيان، وورشة عمل تشكيلات من الخرز.

ووسط تفاعل كبير قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية التراث الشعبي لمحافظة المنيا بقيادة المدرب محمد شحاتة وقدمت عددا من الرقصات منها" شعبيات، العصا، أبوالحسن، التنورة، القصب".

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.