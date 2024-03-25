الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2024 مكتوب

دعاء
دعاء

يُطلّ علينا غدًا اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، حاملًا معه نسائم الإيمان والرحمة والمغفرة ومنه يزداد البحث عن دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2024. 

دعاء اليوم اليوم السادس عشر رمضان 2024

يُمثّل غدًا 16 رمضان فرصةً عظيمةً لنا لنُعزّز إيماننا ونُقوّي صلتنا بالله تعالى. فلنُحرص على اغتنام هذه الأيام الفضيلة بِمُمارسة الأعمال الصالحة والدعاء بِالْخيرِ والْيُسرِ لنا ولأمتنا الإسلامية.

ونحن في هذه الأيام الفضيلة، نُسارع إلى اغتنام كل لحظة، ونُحرص على التقرّب من الله تعالى بالعبادات والأعمال الصالحة.

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 

 يُستحبّ الدعاء في هذا اليوم بأدعية مخصوصة تُناسب فضله، راجين من الله تعالى أن يُجيب دعواتنا ويُحقّق أمنياتنا.
ويُمكننا اغتنام هذا اليوم بِمُمارسة العديد من الأعمال الصالحة، مثل: قراءة القرآن الكريم، والذكر، والصلاة، والصدقة، وصلة الرحم، وغيرها من الأعمال التي تُقرّبنا من الله تعالى.

ما هو دعاء الصائم عند السحور؟

اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر ليولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم.

ما أفضل ما يدعو به الصائم؟
اللهمّ اجعلني فيه من المُستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المُقرّبين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

 

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دعاء اليوم  16 رمضان 2024 

 

اللهمّ يا مُقيل العثرات، يا مُفرّج الكُرُبات، يا سامع الدُعوات، أسألك أن تُقضي حوائجنا، وأن تُيسّر أمورنا، وأن تُفرّج همومنا، وأن تُذهب غُمومنا.

اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، واصرف عنا سيئات ما قضيت، واقض لنا خير ما قضيت.

اللهمّ يا رازق السماوات والأرض، ارزقنا من حيث لا نحتسب، ولا تُفقرنا إلى أحد من خلقك.

اللهمّ عافنا في أبداننا، وعافنا في أموالنا، وعافنا في أهلنا وذرياتنا.

اللهمّ وفّقنا لما تحبّ وترضى، واصرف عنا شرّ ما قضيت.

اللهمّ اهدِ قلوب المسلمين، واجمع شملهم، ووحّد كلمتهم، على الخير والتقوى.

اللهمّ اغفر لجميع موتى المسلمين، واجعلهم في جنات النعيم.

اللهمّ احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واجعلهم هُداةً ورحمةً للعالمين.

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