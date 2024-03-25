مدحت شلبى: "مراتى متعرفش أنا أهلاوى ولا زملكاوى"

تحدث الإعلامي مدحت شلبي عن مشواره الطويل مع كرة القدم، مؤكدًا أنه كان يمارس اللعبة منذ صغره وقبل انضمامه لكلية الشرطة.

وشارك “شلبي” خلال لقائه في برنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، تجربته بعد اعتزاله اللعب، حيث انتقل إلى مجال التدريب، مستفيدًا من دورات تدريبية متعددة حصل عليها داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الحياد، موضحًا أنه يفضل عدم الكشف عن النادي الذي لعب له في صغره لتجنب التحيز.

وأضاف: "يجب عليّ التخلي عن أي هوية رياضية من خلال تصرفاتي وأقوالي، ورغم ذلك، يبدو أن الحظ يبتسم للأهلي عندما أعلق على مبارياتهم".

وتابع شلبي: “زوجتي لا تعرف إن كنت يشجع الأهلي ولا الزمالك”.