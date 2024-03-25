الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدحت شلبى: "مراتى متعرفش أنا أهلاوى ولا زملكاوى"

مدحت شلبي
مدحت شلبي

تحدث الإعلامي مدحت شلبي عن مشواره الطويل مع كرة القدم، مؤكدًا أنه كان يمارس اللعبة منذ صغره وقبل انضمامه لكلية الشرطة.

وشارك “شلبي” خلال لقائه في برنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، تجربته بعد اعتزاله اللعب، حيث انتقل إلى مجال التدريب، مستفيدًا من دورات تدريبية متعددة حصل عليها داخل مصر وخارجها. 

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الحياد، موضحًا أنه يفضل عدم الكشف عن النادي الذي لعب له في صغره لتجنب التحيز.

عاجل.. بعد 22 عاما.. مدحت شلبي يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

انتصار تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان: كان بيجيلى وهو صغير (فيديو)

وأضاف: "يجب عليّ التخلي عن أي هوية رياضية من خلال تصرفاتي وأقوالي، ورغم ذلك، يبدو أن الحظ يبتسم للأهلي عندما أعلق على مبارياتهم".

وتابع شلبي: “زوجتي لا تعرف إن كنت يشجع الأهلي ولا الزمالك”.

مدحت شلبي جمل مدحت شلبي أزمة مدحت شلبي تعليق مدحت شلبي برنامج ع المسرح ع المسرح منى عبد الوهاب قناة الحياة النادي الأهلي الاهلى برامج المتحدة المتحدة برامج رمضان برامج فنية برنامج رياضي حلقة مدحت شلبي الزمالك

الأكثر قراءة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

كيف يحرز حسام حسن أول ألقابه أمام رفاق مودريتش؟

ترامب: إسرائيل تفقد الدعم الدولى وعليها إنهاء الحرب

رسميًا.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين بـ24 ألف صوت

نزار الفارس لـ "بسمة وهبة": "وانتي مالك مش من حقك تسأليني"

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟