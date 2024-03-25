"الصيام وأثره في تهذيب النفس".. أمسية دينية لخريجي الأزهر بمطروح

أقام فرع المنظمة لخريجي الأزهر بمحافظه مطروح، مساء اليوم الاثنين، عقب صلاه العشاء أمسية دينية، لرواد مسجد «القرية الحمراء»، تحت عنوان «الصيام وأثره في تهذيب النفس»، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

صوم رمضان تهذيب للنفس

بدأ الشيخ عاصم حماد مدير إدارة وعظ الحمام، وعضو المنظمة، الأمسية بالتأكيد على إن صوم رمضان تهذيب للنفس وليس تعذيب، مشيرًا إلى أن الصيام مظهر من مظاهر الرحمة بالعباد وليس مظهر القسوة والتعذيب.

وأضاف عاصم، أن الذنوب صنفان، ذنب في حق الله وذنب في حق العباد، وشهر رمضان يكفر الذنب الذي بين الإنسان وخالقه عندما يكون الصوم خضوع وخشوع وعبادة حقيقية، إنما الذنب الذي بين الإنسان والعباد لا يكفره الصوم وحده ولا الصلاة وحدها ولا حتى الحج وحده، وانما لابد أن يسبق كل هذا التوبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها والحقوق إلى أصحابها إن المسلم السوي الذي يقبل على ربه بقلب نظيف، فلابد أن يكون للصيام أثر في تزكية النفس.

فضائل الصوم

ومن جانبه، أوضح الشيخ اسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، أن للصوم فضائل وخصائص عديدة منها أن الله اختصه لنفسه ويقي من النار كما أن للصائم فرحتان وأن رائحة فمه أطيب من المسك ويُفتح لهم بابا في الجنة لا يدخله سواهم، مضيفا أن الصوم له أثر على حياة الفرد والمجتمع فهو يعود الإنسان على الصبر وتحمل المشاقة ويرقق المشاعر وفيه حرمان من ملذات الحياة طيلة النهار إيمانًا واحتسابًا لله.

وأشار الشامي، إلى أن الصيام وسيلة توصل صاحبها إلى تقوى الله ومراقبته لقوله تعالي لعلكم تتقون كما هو انتصار على النفس والهوى والشيطان، وأتمم قائلا أنه شهر المغفرة والعتق من النار، ويكفيه فضلًا أن الله سجل فضله في القرآن الكريم، ليظل يُتلى على مر الأيام والأعوام إلى أن يرث اللهُ الأرض ومن عليها.

1000178870