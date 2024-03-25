الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أبوقير للموسيقى العربية تحيى حفل "ليالى رمضان" بمدينة برج العرب

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثافة

نظم قصر ثقافة برج العرب باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في ثاني الليالي الرمضانية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصو الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات مع الورش الفنية منها ورشة لتعليم الطرق على القصدير، وأخرى لتعليم الرسم والتلوين، إلى جانب ورشة عمل فانوس بالخرز الملون، وفقرة رسم على الوجه.


أعقب ذلك أمسية شعرية بحضور الشاعرين إيهاب سلام وخالد مصطفى، تضمنت إلقاء عدد من القصائد الوطنية.


واختتمت الفعاليات المقامة بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة برج العرب وجهاز المدينة، بحفل فني أحيته فرقة أبوقير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، وسط تفاعل كبير من الحضور.


واستمرارا للأنشطة المقدمة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، افتتح عزت عطوان مدير عام الفرع المعرض الفني "رمضان في الربيع" الذي أقيم بقصر ثقافة الأنفوشي.


المعرض نظمه قسم المواهب بالفرع بإشراف سحر الملاح وتضمن 90 عملا فنيا يعبر عن روحانيات الشهر الفضيل وجمال الطبيعة في فصل الربيع.

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قصور الثقافة تحتفي بالشاعر أحمد شلبي في لقاءات ليالي رمضان بالبحيرة

فيما نظم قصر ثقافة الشاطبي سهرة رمضانية للحديث عن مظاهر الأجواء الرمضانية المصرية، تضمنت أمسية شعرية تقديم الشاعر أحمد قدري، تلاها فقرة ابتهالات دينية للشيخ أحمد رشاد من علماء الأوقاف، بحضور عدد من الشعراء والفنانين.

قصر ثقافة برج العرب الفعاليات الثقافية والفنية في ثاني الليالي الرمضانية برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برامج وزارة الثقافة عمرو البسيوني

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