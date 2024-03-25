المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الإثنين، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز دار السلام.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، وترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف

بتقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته كيس من أكياس الشابو وقطعة من الهيروين وزنت 5 جرام وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.