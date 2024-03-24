الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس 10 أشخاص لحيازتهم مخدرات وأسلحة بـ2.6 مليون جنيه

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، الأحد، بحبس 10 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كميات من المخدرات وأسلحة بملايين الجنيهات.

 كان قطاع الأمن العام واصل بالتنسيق مع مديريتي أمن (الفيوم – المنوفية – بنى سويف - الجيزة - البحيرة - أسوان) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط  10 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات وأسلحة بـ 2.6 مليون جنيه.

 وفى مديرية أمن الفيوم تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما كمية من مخدري "الحشيش، البودر"- سلاح أبيض.

وفى مديرية أمن المنوفية  ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (1.200 كيلو جرام لمخدر الهيروين، كمية لمخدري "الحشيش، الأيس").

وفى مديرية أمن بنى سويف؛ ضبط عاطل وبحوزته (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش).

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط عاطل وربة منزل وبحوزتهما (1.250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس).

وفى مديرية أمن البحيرة؛ ضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته (1.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية).

وفى مديرية أمن أسوان، ضبط عاطل وبحوزته (20.100 كيلو جرام حشيش، كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية – ميزان حساس)  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،6 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

النيابة العامة ذمة التحقيقات المخدرات أسلحة قطاع الأمن العام

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