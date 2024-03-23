السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهمين بسرقة أعمدة الإنارة فى حلوان

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص سرقة أعمدة الإنارة، بدائرة القسم.

وكشقت التحقيقات عن تمكن قوة أمنية من ضباط مباحث حلوان في ضبط عاطلين،  وبحوزتهما صاروخ كهربائي، أجزاء من عمود إنارة، واعترفا بممارستهما نشاطهما الإجرامي “سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب القطع”، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة أبواب حديدية، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" تم ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

تشكيل عصابي ضباط مباحث حلوان عاطلين نيابة حلوان سرقة أعمدة الإنارة

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