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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية

أسعار الريال السعودي
أسعار الريال السعودي

يرصد الدستور في التقرير التالي أسعار الريال السعودي اليوم في الأسواق والبنوك في إطار إلقاء الضوء على سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق 15 رمضان 2024.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر الريال السعوي اليوم الإثنين الموافق 15 رمضان استقرارا على خلفية الطلب على الريال السعودي نتيجة أن هذا التوقيت هو توقيت موسم عمرة شهر رمضان الكريم، حيث سجل السعر نحو 12.40 جنيه للريال السعودي سعر الشراء فيما سجل نحو 12.44 جنيه للبيع في البنك المركزي.

 

أسعار الريال السعودي اليوم في بنك مصر 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأثنين الموافق 15 رمضان و25 مارس 2024 نحو 12.40 جنيه للشراء و12.43 جنيه للبيع في بنك مصر.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي نحو 12.40 للشراء و12.44 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق 15 رمضان و25 مارس 2024  في البنك التجاري الدولي نحو 12.34 جنيه للشراء و12.43 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

أسعار الريال السعودي اليوم مقابل الدولار

 سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق 15 رمضان مقابل الدولار نحو 27. من الدولار حيث يسجل الدولار نحو 4 ريال سعودي .

أسعار الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأثنين المو افق 15 رمضان و25  مارس 2024 نحو 3،735 ليرة سورية .

 

أسباب متغيرات أسعار الريال السعودي

وشهدت الأسواق حالة من المتغيرات في أسعار الريال السعودي علي خلفية تحرير سعر الصرف في مصر ومع الاقبال علي شراء الريال السعودي نتيجة السفر الي المملكة العربية السعودية لقضاء عمرة رمضان مما أدي الي زيادة الاقبال عيل سعر الريال السعودي وارتفاع ثمنه حيث ينخفض السعر في توقيتات التي لا تشهد حالة من الاقبال الشديد نتيجة متغيرات سعر الصرف اليت أصبحت موجودة  في السوق المصري علي خلفية الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم حاليا مما أدي الي وجود تغيير في سعر الصرف.

 

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تراجع سعر الريال السعودي اليوم 14 رمضان في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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ارتفاع مؤشر الدولار 1% يضغط على الذهب لتسجل الأونصة 2164 دولار

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