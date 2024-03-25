الإثنين 25 مارس 2024
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عالم

أوكرانيا: روسيا أطلقت 190 صاروخًا و140 طائرة ضدنا فى غضون أسبوع

جريدة الدستور

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنه في غضون أسبوع، "أطلقت روسيا 190 صاروخًا من مختلف الأنواع، و140 طائرة بدون طيار و700 قنبلة جوية ضد أوكرانيا ".

فيما وردت تقارير عن عدة انفجارات هزت وسط كييف صباح اليوم، حيث قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت صاروخين باليستيين استهدفا العاصمة الأوكرانية.

وكرر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، ورئيس البلاد، فولوديمير زيلينسكي، دعوات إلى الحلفاء الدوليين يطالبونهم بتوفير المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا.

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