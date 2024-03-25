حماس: إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى ليست قريبة كما تحاول إسرائيل تقديمها

قال قياديون في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطر، إن إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى ليست قريبة كما تحاول إسرائيل تقديمها.

وحسب مصادر في حماس، فإنهم، في قيادة الحركة في الدوحة، نقلوا هذه الرسالة إلى قطاع غزة.

وقالت صحيفة هآرتس نقلا عن دبلوماسي عربي رفيع المستوى، تحدث مع كبار مسئولي حماس في قطر، إن تصورهم في هذه المرحلة ليس أمامهم خيار سوى مواصلة المقاومة على أمل أن تزداد الضغوط على إسرائيل.

فيما قال مصدر في الحركة لـ"هآرتس" إن التقارير عن التقدم في المحادثات بأنها "تلاعب"، وقال إنه لم يتم اتخاذ قرار في إسرائيل حتى الآن بوقف إطلاق النار.

وأضاف أن إسرائيل لا تزال تعارض أي انسحاب من القطاع ولا توافق إلا على عودة محدودة للغاية للنازحين إلى منازلهم في شمال ووسط القطاع.