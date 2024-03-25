الأوقاف: أكثر من 30 قيادة تحت سن الخمسين ومعظمهم من الشباب

حققت وزارة الأوقاف أكبر حركة تمكين للمرأة والشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكين الشباب والمرأة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: بالنسبة للشباب

أصبح معظم قيادات الوزارة إما من الكفاءات الشابة، أو ممن هم تحت سن الخمسين عامًا، على سبيل المثال فإن جميع القيادات التالية أسماؤهم وصفاتهم ممن هم تحت سن الخمسين عامًا ومعظمهم من الشباب:

الدكتور عبد الله حسن عبد القوي- مساعد الوزير لشئون المتابعة.

الدكتور محمود عبد الخالق الفخراني- مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب.

الدكتور هشام عبد العزيز علي- رئيس القطاع الديني.

الدكتور محمد عزت محمد- أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر- رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

الدكتور أسامة فخري الجندي- رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

علاء حلمي محمد- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية.

الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي- رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الدكتور محمد السيد إبراهيم نصار- مدير عام المساجد.

الدكتور محمد الشحات محمد أبو ستيت- مدير عام المكتب الإعلامي.

الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمار- مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة.

الشيخ علي الدين محمد سلامة علي - مدير عام شئون القرآن الكريم.

الدكتور خالد السيد محمد غانم- مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة.

عبد الواحد جاد سيد أحمد- مدير عام إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

الدكتور عمرو محمد مصطفى- مدير عام المتابعة الفنية.

الشيخ محمد علي سليمان- مدير عام المراكز الثقافية.

الشيخ ماجد راضي- مدير مديرية أوقاف السويس.

الشيخ السيد يوسف غيط- مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء.

الدكتور ماهر علي جبر- مدير مديرية أوقاف قنا.

الشيخ محمود مرزوق- مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

الشيخ محمود شاهين- مدير مديرية أوقاف أسيوط.

الشيخ هاني عنتر السباعي- مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر.

الشيخ حسن محمد عبد البصير- مدير مديرية أوقاف مطروح.

الدكتور جلال محمد غانم- مدير عام العلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الشيخ عبد الفتاح جمعة- مدير عام تحرير المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

المهندس هاني أحمد عدلي محمد- مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات.

ثانيًا: بالنسبة للمرأة

تبوأت ثلاث عشرة سيدة مواقع قيادية ما بين وكيل وزارة أو مدير عام على النحو التالي:

رندا صلاح محمود دسوقي - رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

سمر إبراهيم محمود عالي - رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

الدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.

الدكتورة مروة فرحات عفيفي السيد- مدير عام البر.

سوزان سمير جمعة- مدير عام الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

نهله علي إسماعيل عمر- مدير عام نظم التطبيقات والدعم الفني.

هبة أحمد بيومي إبراهيم- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب. سلوى عبد الغني عبد الباقي- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

حنان جاب الله عبد العزيز - مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، هبة عرفة محمد عرفة- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

روض زكريا محفوظ عثمان- مدير عام الإدارة العامة للأملاك.

عبير سيد زكي- مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الدكتورة هدى حميد معوض- مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.