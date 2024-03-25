أشتية يطالب الدول الأعضاء بمجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار

أعرب رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد أشتية، اليوم، عن آماله أن تكون جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى مستوى شلال الدم النازف في غزة، وإلزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار.

وأضاف أشتية، في تصريحات صحفية: "تصرف إسرائيل الإجرامي كدولة مارقة فوق القانون يجعل من يقف معها شريكًا في الجريمة"، لافتًا إلى أنه المطلوب من الولايات المتحدة والدول الأعضاء الدائمة عدم استخدام الفيتو بحق القرار الذي تبنته عشر دول أعضاء في مجلس الأمن، ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح والمال وازدواجية المعايير.

وتساءل: "هل يعقل أن تستخدم واشنطن الفيتو 4 مرات منذ بدء العدوان لمنع قرار يطالب بوقف إطلاق النار؟، لا يعقل ولا يجوز"، مشددًا على ضرورة وقف حماية "إسرائيل" في الأمم المتحدة لأنها دولة (مارقة).

مجلس الأمن يصوت على وقف إطلاق النار في غزة

ويصوت مجلس الأمن الدولي مجددًا، اليوم الإثنين، على مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين مساء اليوم.

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا، الجمعة الماضي، حق النقض "الفيتو" على مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي، بشأن غزة، حيث لم يتضمن أي دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار، بل يشير إلى دعمه الجهود الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار.

ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.