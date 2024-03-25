الإثنين 25 مارس 2024
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مصر

الزراعة: مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

ماشية
ماشية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  تحصين الماشية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.


تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى والتي بدأت 19 مارس 2024 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 523 ألف و185 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 21 مارس الجاري، وتحصين حوالي 483 ألف و945 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 21 مارس الجاري أيضا.

وكان الدكتور خالد مرسي مدير عام الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن الوزارة تستعد لتحصين أكثر من 4 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعين وحمى الوادي المتصدع بالمحافظات خلال شهر رمضان وتبدأ الأسبوع المقبل وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال  "مرسي" في تصريحات" لـ"الدستور" إن عمليات التحصين تتم كل 4 شهور، وتستهدف جميع الحيوانات من الأبقار والجاموس والأغنام والماشية، مناشدًا المواطنين بتجهيز حيواناتهم وتقديمها للجانب التحصين حيث يتم عمل جدول لكل قرية ويتم التحصين طبقًا لجدول لجان التحصين حيث أن المرض يؤثر على إنتاجية الماشية من اللحوم والألبان وتؤدي إلى نفوق الحيوانات الصغيرة وتقلل من إنتاج اللبن.

الزراعة إعطاء أكثر مليون جرعة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي

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