رحلة مثيرة في سر المسجد| حبيبة تواصل مغامرتها.. وسيف وياسين يواجهان تحديًا جديدًا

ملخص الحلقة 14 من مسلسل "سر المسجد"، الذي يشغل اهتمام ملايين الأطفال وأولياء أمورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حاليًا، يتميز بأنه مسلسل رسوم متحركة يسلط الضوء على قيم ومبادئ الدين الإسلامي. يأتي هذا المسلسل كجزء من عروض شركة الخدمات الإعلامية المتحدة خلال موسم دراما رمضان 2024، حيث يقدم بشكل ممتع وتفاعلي ليعزز التواصل مع الجمهور الصغير ويثري معرفتهم بالتقاليد والقيم الدينية.

ملخص أحداث الحلقة 14 من مسلسل سر المسجد

بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل سر المسجد، بمحاولة من حبيبة لختراق جهاز غلباوي، مرة أخري، وتتطالب الأمر منها مجموعة من المعارف والأسئلة، حيث جاء سؤال لها عن ماهي أطهر بقاع الأرض؟.

واستطاعت حبيبة من خلال معرفتها وقرأتها للكتب أن تجيب على ذلك السؤال من خلال الحلقة، حيث كانت الإجابة هي المساجد فهي أطهر بقاع الأرض ويجب المحافظة عليها.

وأثناء الحلقة طلب الشيخ صلاح من سيف وياسين أن يساعدهم في تصليح الجزمة التي في المسجد، وتنظيم وتنظيف المسجد، وطالب بضرورة تنظيف الحذاء قبل دخول المسجد.

وبدأت أحداث الحلقة 14 من المسلسل بأن شروق اكتشفت حرام يقوم بسرقة بعض الأشياء من القرية.

قررت شروق أن تراقب ذلك الحرامي حتى إن اكتشفت أن معه رمز جديد من الرموز المفقودة، لتقرر الذهاب إلى سيف وياسين للبحث عن الرمز في السوق.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 15

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.