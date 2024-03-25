أمسيات وسهرات رمضانية اليوم الإثنين 25-3-2024

ليالي السيرة الهلالية بمركز إبداع بيت السحيمي، إحدى أمسيات وسهرات رمضانية، يشهدها اليوم الإثنين 15 رمضان، والموافق 25-3-2024، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

ليالي السيرة الهلالية ببيت السحيمي

ففي التاسعة مساء، يحتضن مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ليلة من ليالي السيرة الهلالية والتي يقدمها الفنان الشعبي عزت القرشي وفرقته الموسيقية، كما يشهد بيت السحيمي أيضا حفل غنائي فني والذي يحييه الفنان عمرو درويش.

فرقة "رضا" وفرقة "رتيبة الحفنى" فى الليلة الثامنة لـ "هل هلالك"

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، تنطلق في الثامنة والنصف مساء، فعاليات الليلة الثامنة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة.

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية واالستعراضية، بمجموعة من الفقرات الفنية لفرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز، والتى أشتهرت بها الفرقة طوال تاريخها الفنى.

ودعما لأصحاب الهمم الموهوبين ودمجهم فى المجتمع للتعبير عن ذاتهم وقدراتهم، تشارك فرقة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة برئاسة علا عبيد، بباقة من الأغانى الشهيرة لنجوم الطرب فى مصر، بجانب عدد من الاستعراضات الفنية.

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك.

ختام ليالي المقامات الروحية ببيت السناري

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، وفي التاسعة مساء، تختتم فعاليات ليالي المقامات الروحية رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح، وذلك في بيت السناري الأثري بالسيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية.

ويشارك في حفل ختام ليالي المقامات الروحية، فرقة "تواشيح" بقيادة الفنان عدنان الساسة، فرقة سماع للرقص المولوي، وضيف شرف الليالي سوريا.

أمسية شعرية بهيئة الكتاب

كما تحتضن قاعة صلاح عبد الصبور، بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقرها الكائن برملة بولاق كورنيش النيل، في التاسعة مساء، ثاني فعاليات الأمسيات الشعرية اليومية التي تنظمها الهيئة تحت إشراف الشاعر أحمد الشهاوي.

وتعقد الأمسية بمشاركة الشعراء: أحمد سويلم ــ جمال فتحي ــ شيرين العدوي ــ علي عطا ــ ماهر حسن ــ مسعود شومان ــ ويسري حسان، ويدير الأمسية الشاعر محمد المتيم.

وفي ذات السياق وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، تعقد في الثامنة والنصف مساء، بمكتبة حسن طوبار التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالمنزلة، أمسية شعرية لإطلاق ومناقشة وتوقيع ديوان الشاعر جاد الباز، ويشارك في الأمسية كل من: شاعر العامية الكبير سمير الأمير ــ الشاعر الناقد محمد عطوة، وبمشاركة فرقة الفنون الشعبية بالمطرية بقيادة الفنان خالد الشناوي.

الأنفوشى للإنشاد فى ضيافة صالون أوبرا الإسكندرية

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في التاسعة والنصف مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى، حيث تستضيف فرقة الأنفوشى للإنشاد الدينى ويقدمها الفنان محمد الإبيارى وتضم نخبة من أهم المؤلفات الروحانية.

وفي إطار برنامج السهرات العربية والإسلامية الرمضانية، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في التاسعة مساء، أمسية رمضانية فنية ثقافية من دولة فلسطين، تضم السهرة ملامح من الفنون المحلية الروحانية والتراثية بالإضافة إلى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية تعكس جانبا من ألوان الإبداع المحلى وتعبر عن ثراء وتنوع الثقافة الفلسطينية.

يوميات مقاتل بورشة الزيتون

وفي الثامنة مساء تعقد بورشة الزيتون الأدبية، أمسية جديدة، ومناقشة لكتاب "يوميات مقاتل على خط النار.. من حرب الاستنزاف إلى نصر أكتوبر"، للكاتب والمقاتل محمد خضر.

ويناقش الكتاب كل من: الروائية سلوى بكر، لكاتب الروائي جمال مقار، الكاتب الروائي أحمد عبده، والكاتب أسامة ريان، وتدير الأمسية الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي. وذلك بمقر الورشة الكائن بمقر حزب التجمع شرق القاهرة 1 شارع محمد إبراهيم من الشهيد أحمد المنسي.