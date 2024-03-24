الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

ماجواير وووكر وجونستون يغادرون معسكر إنجلترا للإصابة قبل مواجهة بلجيكا

هاري ماجواير
هاري ماجواير

غادر هاري ماجواير وكايل ووكر وسام جونستون معسكر منتخب إنجلترا لكرة القدم بسبب الإصابة، قبل مباراة الفريق الودية ضد بلجيكا بعد غد الثلاثاء.

وتعرض فريق المدرب جاريث ساوثجيت لأول هزيمة منذ 15 شهرا مساء أمس السبت، بعدما خسر صفر / 1 أمام ضيفه منتخب البرازيل، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

بدأ ووكر وماجواير مواجهة البرازيل لكنهما غادرا معسكر المنتخب الإنجليزي الآن بسبب الإصابة، وهو ما ينطبق أيضا على حارس المرمى البديل جونستون، قبل مواجهة بلجيكا.

وانضم ريكو لويس، الذي شارك لأول مرة ضد منتخب مقدونيا الشمالية في نوفمبر الماضي، لمعسكر منتخب إنجلترا الأول قادما من فريق الشباب تحت 21 سنة، بجانب جيمس ترافورد، الذي تلقى أول استدعاء له.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: "انتقل جيمس ترافورد وريكو لويس من منتخب تحت 21 سنة للانضمام لمنتخب إنجلترا الأول للرجال".

وأضاف البيان "يحضر الثنائي لملعب تدريب نادي توتنهام هوتسبير بعد مغادرة هاري ماجواير وكايل ووكر وسام جونستون المعسكر بسبب الإصابة".

وتابع "عاد ماجواير وووكر وجونستون لأنديتهم لتقييم حالتهما بعد تعرضهما لإصابات في الأيام الأخيرة".

ويأتي رحيل ماجواير ووكر وجونستون بعد مغادرة بوكايو ساكا والقائد هاري كين معسكر الفريق في وقت سابق".

وغاب كول بالمر وجوردان هندرسون عن مباراة البرازيل الودية أيضا بسبب معاناتهما من كدمات، لتواصل لعنة الإصابات مطاردتها لنجوم المنتخب الإنجليزي.

ويستعد منتخب إنجلترا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا هذا الصيف، حيث يسعى للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر المباراة النهائية أمام المنتخب الإيطالي في النسخة الماضية للمسابقة القارية (يورو 2020) على ملعب ويمبلي أيضا.

وأوقعت القرعة منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة بالدور الأول لأمم أوروبا برفقة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا.

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