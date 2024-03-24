الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مصطفى شعبان يقرر الذهاب إلى السويس مرة أخرى خلال الحلقة 14

جريدة الدستور

قرر النجم مصطفى شعبان نجم مسلسل المعلم الذهاب مرة أخرى إلى محافظة السويس للحصول على شحنة السمك اللازمة، بعدما فشل في التوريد خلال المرة الأولى، ومن المقرر أن يحجز المعلم شداد على محلات باقي المعلمين في سوق الأتكة.

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. ملخص أحداث الحلقة 13

السويس مرة أخرى

جاء ذلك، خلال الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

وظهرت سهر الصايغ وهي تقول: "المعلم هيسافر تاني يجيب سمك لأنه مش هيقبل الخسارة، ومش هيسيب كسرته قدام الكل، مش هيفوت حقه ولا يغمض له جفن وعينه مكسورة، ولازم يعلم على رجالة شداد".

وكان مصطفى شعبان خلال الحلقات السابقة سافر محافظة السويس لجلب شحنة سمك وفك الحجر على محل المعلم رحومة وبشر إذ فرض عليهم المعلم شداد غرامة 2 مليون جنيه، إلا أن شعبان فشل بسبب اعتراض رجالة الأخير طريقه وعاد بدون شحنة سمك وتحسر المعلمين على ذلك.

مسلسل المعلم الحلقة 14.. مصطفى شعبان يتنازل عن البيت مقابل ثمن شحنة السمك

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

أبطال مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي. 

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