صحفي إسرائيلي: تل أبيب مستعدة لمناقشة عودة الفلسطينين لشمال غزة

نقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين كبار إن إسرائيل أعربت عن استعدادها لمناقشة اقتراح أمريكي لسد الفجوة فيما يتعلق بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، لافتًا انها قضية تمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات

وأضاف رافيد:"‏إسرائيل مستعدة للنظر في السماح بعودة تدريجية لأكثر من 2000 مدني فلسطيني يوميًا إلى شمال قطاع غزة بعد بدء إطلاق سراح المخطوفين"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن المقترح الأميركي للتسوية بشأن صفقة التبادل، يتضمن الإفراج عن 700 أسير فلسطيني من بينهم 100 من ذوي المحكوميات العالية مقابل 40 محتجزا إسرائيليا.

وغادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع الدوحة مساء السبت بعد المشاركة في محادثات بشأن هدنة موقتة في غزة وعملية تبادل رهائن وأسرى، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه بسبب الطبيعة الحساسة للمحادثات إن بيرنز وبرنيع “غادرا الدوحة لإطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة” من المحادثات، بحسب الوكالة الفرنسية.

وأوضح أن المفاوضات “ركّزت على التفاصيل ونسبة لتبادل الرهائن والأسرى” مشيرا إلى أن “الفرق التقنية ما زالت في الدوحة”.