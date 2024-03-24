"دقّت ساعة المجاعة".. قوافل الأونروا "ممنوعة" من دخول شمال غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)/ فيليب لازاريني، الأحد، إن إسرائيل أبلغت المنظمة بأنها لن توافق، بعد الآن، على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال غزة.

وأضاف لازاريني في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "اعتبارا من اليوم الأونروا شريان الحياة الرئيسي للاجئين الفلسطينيين، ممنوعة من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".

وتابع "على الرغم من المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال غزة".

وأفاد بأنه أمر مشين يؤكد تعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة وسط مجاعة من صنع الإنسان، مضيفا في تدوينة "يجب رفع هذه القيود".

وأوضح لازاريني أن الأونروا هى أكبر منظمة تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى مجتمعات النازحين في غزة، ومن خلال منع الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإن الساعة ستدق بشكل أسرع نحو المجاعة، وسيموت عدد أكبر بكثير من الجوع والجفاف ونقص المأوى، وهذا لا يمكن أن يحدث، فهو لن يؤدي إلا إلى تلطيخ إنسانيتنا الجماعية.